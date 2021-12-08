Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника замглавы Минобороны РФ Юнус-Беку Евкурову

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8 декабря 2021, 17:43 Источник: Портал правовой информации

Юнус-Бек Евкуров, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника бывшему главе Ингушетии, заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову. Глава российского государства подписал указ о присвоении звания генерал-полковника Юнус-Беку Евкурову, заместителю главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Андрею Юдину и начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому.

Президентский указ опубликован на портале правовой информации.

Еще шестерым военнослужащим Владимир Путин присвоил звания генерал-лейтенанта, среди них - Александр Максимцев, Андрей Мордвичев, Виктор Новожилов. Звание генерал-майора получили Роберт Баранов, Вячеслав Бойко, Андрей Малышев и еще восемь военнослужащх. Этим же указом четверым военным присвоено звание контр-адмирала.

Юнус-Бек Евкуров курирует боевую подготовку в войсках и безопасность полётов.

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