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«Известия» сообщают, что сеть McDonald's будет работать в России под названием Mc

, 13:33 Источник: Известия

«Известия» сообщают, что сеть McDonald's будет работать в России под названием Mc
Макдоналдс, Silas Stein/dpa

Газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник сообщила в понедельник, 23 мая, что рестораны быстрого питания McDonald's продолжат работу на территории Российской Федерации под брендом Mc.

Согласно последней информации, буква "М" в названии сети ресторанов может остаться фирменной. Журналисты также сообщили, что кардинальных изменений в меню не будет, а названия блюд, вероятнее всего, будут максимально схожи с оригинальными.

Кроме того, через несколько лет в соответствии с условиями  сделки американская компания сможет выкупить свои активы обратно.

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