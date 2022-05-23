«Известия» сообщают, что сеть McDonald's будет работать в России под названием Mc

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23 мая 2022, 13:33 Источник: Известия

Макдоналдс, Silas Stein/dpa

Газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник сообщила в понедельник, 23 мая, что рестораны быстрого питания McDonald's продолжат работу на территории Российской Федерации под брендом Mc.

Согласно последней информации, буква "М" в названии сети ресторанов может остаться фирменной. Журналисты также сообщили, что кардинальных изменений в меню не будет, а названия блюд, вероятнее всего, будут максимально схожи с оригинальными.

Кроме того, через несколько лет в соответствии с условиями сделки американская компания сможет выкупить свои активы обратно.