Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит продукции в США

Глава ведущей международной компании по производству молочных смесей Abbott Роберт Форд попросил прощения у американских семей из-за дефицита соответствующей продукции в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

В материале издания Форд извинился перед американскими семьями за «усугубления ситуации с дефицитом детских смесей».

Отзыв продукции компанией добровольный, поскольку ранее у регулирующих органов возникли подозрения о качестве линейки молочных смесей Abbott. Они установили риск заражения болезнетворными бактериями.