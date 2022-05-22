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Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит продукции в США

, 12:18 Источник: РИА Новости

Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит продукции в США
Abbott / globallookpress.com
Глава ведущей международной компании по производству молочных смесей Abbott Роберт Форд попросил прощения у американских семей из-за дефицита соответствующей продукции в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.
В материале издания Форд извинился перед американскими семьями за «усугубления ситуации с дефицитом детских смесей».
Отзыв продукции компанией добровольный, поскольку ранее у регулирующих органов возникли подозрения о качестве линейки молочных смесей Abbott. Они установили риск заражения болезнетворными бактериями.
На данный момент дефицит необходимой продукции для питания младенцев в США оценивается в 40-50% от запросов потребителей. Ранее президент США Джо Байден пообещал решить проблему с недостатком продукции.

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