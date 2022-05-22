Экс-советник конгресса Олбаум: вступление Швеции и Финляндии в НАТО затянет украинский кризис

Вступление Финляндии и Швеции затянет украинский кризис и дестабилизирует Европу. Об этом заявила экс-советник конгресса по вопросам внешней политики Диана Олбаум для издания The Hill.

Олбаум считает, что притеснение России посредством расширения границ НАТО лишь затянет украинский кризис. Сейчас целью США должно быть урегулирование конфликта на Украине и прекращение боевых действий.

Также бывший министр конгресса добавила, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс «дестабилизирует Европу». Она отметила, что размещение в странах оружия НАТО может побудить дать Россию отпор.

В заключение Олбаум добавила, что Европе нужно создать новую систему безопасности и экономических институтов, куда также войдет РФ.