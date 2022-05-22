Экс-советник конгресса Олбаум: вступление Швеции и Финляндии в НАТО затянет украинский кризис

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если они продемонстрируют солидарность с Турцией.
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Эрдоган заявил Столтенбергу, что поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если они продемонстрируют солидарность с Турцией
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