Эрдоган заявил Столтенбергу, что поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если они продемонстрируют солидарность с Турцией

Если Швеция и Финляндия продемонстрируют солидарность с Анкарой в вопросах борьбы с терроризмом, Турция поддержит их вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который состоялся в субботу.
До этого Эрдоган побеседовал по телефону с лидерами Швеции и Финляндии.
Как сообщила канцелярия турецкого президента, в разговоре со Столтенбергом Эрдоган заявил о поддержке политики открытых дверей НАТО. При этом он подчеркнул, что заявки двух скандинавских стран прямо касаются национальной безопасности Турции.
«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», - заявили в канцелярии.
Ранее сообщалось об особой позиции Турции в связи с подачей заявок Швеции и Финляндии в НАТО, связанной с поддержкой этими странами Рабочей партии Курдистана.