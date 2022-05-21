Эрдоган заявил Столтенбергу, что поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если они продемонстрируют солидарность с Турцией

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21 мая 2022, 18:47 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/globallook.com

Если Швеция и Финляндия продемонстрируют солидарность с Анкарой в вопросах борьбы с терроризмом, Турция поддержит их вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который состоялся в субботу.

До этого Эрдоган побеседовал по телефону с лидерами Швеции и Финляндии.

Как сообщила канцелярия турецкого президента, в разговоре со Столтенбергом Эрдоган заявил о поддержке политики открытых дверей НАТО. При этом он подчеркнул, что заявки двух скандинавских стран прямо касаются национальной безопасности Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», - заявили в канцелярии.

Ранее сообщалось об особой позиции Турции в связи с подачей заявок Швеции и Финляндии в НАТО, связанной с поддержкой этими странами Рабочей партии Курдистана.