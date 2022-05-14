Чавушоглу: народ Турции просит заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2022, 21:57 Источник: ТАСС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Iranian Foreign Ministry/globallook.com

Народ Турции просит власти заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО из-за поддержки этими странами организаций, признанных Анкарой террористическими. Об этом сообщил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в Германии, куда он прибыл на неформальную встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Министр назвал возмутительным и неприемлемым поддержку скандинавскими странами Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

«По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления [в НАТО] этих стран, <...> а также просит нас заблокировать этот процесс», - сказал Чавушоглу.

Однако при этом он подчеркнул, что проблема требует обсуждения как с союзниками по альянсу, так и непосредственно со Швецией и Финляндией.

Ранее в субботу официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна «не закрывает» двери в НАТО для Финляндии и Швеции.