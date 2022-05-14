Помощник Эрдогана Калын заявил, что Анкара не закрывает двери для вступления в НАТО Швеции и Финляндии

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14 мая 2022, 17:26 Источник: ТАСС

Турция не закрывает двери в НАТО для Финляндии и Швеции, однако будет настаивать на дискуссии по вопросу своей собственной безопасности, учитывая то, что в скандинавских странах нашли убежище представители Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией. Об этом заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, Швеция и Финляндия, если они намереваются стать членами НАТО, должны запретить на территории своих стран деятельность РПК и «покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формами присутствия [РПК] в своих странах».

Калын заявил, что Турция намерена провести дискуссию со Швецией по этому вопросу.

«Если у Финляндии и Швеции есть общественность, обеспокоенная собственной национальной безопасностью, то у нас есть общественность, которая в равной степени обеспокоена нашей собственной безопасностью», - сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Турция не поддерживает вступление в НАТО Финляндии и Швеции, объяснив это, в частности тем, что «Швеция стала домом для Рабочей партии Курдистана и других террористических групп».