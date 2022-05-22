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В Херсонской области ликвидировали агента СБУ, собиравшего данные о российской армии

, 09:48 Источник: РИА Новости

В Херсонской области ликвидировали агента СБУ, собиравшего данные о российской армии
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Херсонской области ликвидировали агента СБУ, который собирал информацию о российской армии. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что мужчина был завербован СБУ в 2014 году, а также длительное время пребывал в колонии в Херсонской области. Затем, после начала спецоперации, ему поручили собирать данные о местоположении российской армии для ее дальнейшего устранения.
В его обязанности также входило передать зенитный ракетный комплекс «Игла» и совершить нападение на ракетный блокпост.
При задержании агента ликвидировали. 
Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские националисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины ищут пророссийски настроенных граждан, арестовывают их и увозят в неизвестном направлении.

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