В Херсонской области ликвидировали агента СБУ, собиравшего данные о российской армии

В Херсонской области ликвидировали агента СБУ, который собирал информацию о российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что мужчина был завербован СБУ в 2014 году, а также длительное время пребывал в колонии в Херсонской области. Затем, после начала спецоперации, ему поручили собирать данные о местоположении российской армии для ее дальнейшего устранения.

В его обязанности также входило передать зенитный ракетный комплекс «Игла» и совершить нападение на ракетный блокпост.

При задержании агента ликвидировали.