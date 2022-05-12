Неонацисты совместно с СБУ в Харьковской области арестовывают пророссийски настроенных граждан и увозят в неизвестном направлении

В Харьковской области украинские националисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины ищут пророссийски настроенных граждан, арестовывают их и увозят в неизвестном направлении.
О совместных карательных рейдах неонацистов и украинских силовиков сообщил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По информации Мизинцева, националисты проверяют местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи информации российским военным и представителям народной милиции ДНР и ЛНР.
Российский генерал сказал, что киевские преступники арестовывают всех подозреваемых по статье "коллаборационизм" уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.
Мизинцев отметил, что действия киевских властей направлены на запугивание украинских граждан в попытке скрыть катастрофическую ситуацию на Украине, их преступные действия свидетельствует о полном безразличии к судьбам миллионов людей.