Слуцкий рассказал о своих беседах с украинскими пленными и назвал отношение к ним российской стороны «благородным»

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21 мая 2022, 19:13 Источник: ТАСС

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, Russian State Duma/globallook.com

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который находится сейчас с делегацией ЛДПР в Донецкой Народной Республике, рассказал в субботу на пресс-конференции в Донецке о своих встречах с пленными военнослужащими ВСУ.

По его словам, они благодарны российским медикам.

Слуцкий также рассказал, что один из раненых бойцов полка «Азов» по дороге с «Азовстали» пережил клиническую смерть. «Его спасли, спасают сейчас, в эти минуты», - сообщил он.

По мнению главы фракции ЛДПР в Госдуме, российская сторона относится к пленным гуманно, в отличие от украинской.

«Какой разный подход к нам [военнослужащим РФ] на той стороне, и к ним [украинским военным] - человеческий, благородный подход на нашей стороне», - подчеркнул Слуцкий.

Ранее сообщалось, что 20 мая министр обороны Шойгу доложил президенту России Путину о завершении операции по освобождению «Азовстали» и Мариуполя.