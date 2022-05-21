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Кадыров: сдавшиеся главари украинских нацистов с «Азовстали» намного хуже предателей

, 13:40 Источник: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Кадыров: сдавшиеся главари украинских нацистов с «Азовстали» намного хуже предателей
Рамзан Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
Командир бригады украинского нацбатальона «Азов»* Сергей Волынский и Денис Прокопенко — хуже предателей, заявил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
В сообщении сказано, что лидеры бандеровцев Прокопенко и Волынский осуждали «сложивших оружие украинских морпехов в Мариуполе». Кадыров добавил, что сдавшихся украинских военных «даже предательствам не назовёшь». 
Также глава Чечни заявил, что для украинского правительства и идеологов нацдвижения военные — это расходный материал. 
Ранее сообщалось, что из Чеченской Республики вылетела новая партия добровольцев, «готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» на Украине.
Азов* — запрещённая организация на территории РФ.

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