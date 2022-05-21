Кадыров: сдавшиеся главари украинских нацистов с «Азовстали» намного хуже предателей

Командир бригады украинского нацбатальона «Азов»* Сергей Волынский и Денис Прокопенко — хуже предателей, заявил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

В сообщении сказано, что лидеры бандеровцев Прокопенко и Волынский осуждали «сложивших оружие украинских морпехов в Мариуполе». Кадыров добавил, что сдавшихся украинских военных «даже предательствам не назовёшь».

Также глава Чечни заявил, что для украинского правительства и идеологов нацдвижения военные — это расходный материал.

Чеченской Республики вылетела новая партия добровольцев, «готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» на Украине. Ранее сообщалось , что из