Депутат Слуцкий: намерение Минюста Латвии изъять активы РФ — беспредел и грабеж

Изъятие активов России для возмещения ущерба, нанесенного СССР Латвии, — это грабеж и беспредел. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на председателя Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Слуцкий заявил, что Латвия ждёт «исторической справедливости» более 80 лет, однако в сегодняшних реалиях эта «справедливость» — грабеж и беспредел. Также политик порекомендовал министру юстиции Бордансу проконсультироваться у главы Минфина США Йеллен, так как последняя признала незаконным изъятие активов РФ.

Председатель Госдумы добавил, что оценить ущерб, нанесённый Латвии Советским Союзом, невозможно, поскольку власти избирательно оценили события прошлого века.

«И особенно интересно, как в Риге будут оценивать ущерб от "советской оккупации"? Будут ли учитываться построенные при СССР жилые дома, инфраструктура, заводы? А также жизни советских солдат, павших при освобождении Латвии от нацистов в годы Великой Отечественной войны? Вряд ли.» – подчеркнул Слуцкий.