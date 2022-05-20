В крымской пещере нашли челюсти редкого медведя

Уральские палеонтологи нашли в пещере Таврида останки этрусского медведя Ursus etruscus периода раннего плейстоцена, пишет Российская газета. Находка свидетельствует о том, что на территории Крыма 1,5−2 миллиона лет назад обитал предок современного человека, ранний Homo.
«Наша находка, с одной стороны, расширяет географию распространения этрусского медведя в Восточной Европе, а с другой — свидетельствует, что “крымский” медведь — это связующее звено между азиатскими и европейскими сородичами. С третьей стороны, помогает охарактеризовать эволюционные особенности внутри медвежьих и историческую биогеографию этого вида», — рассказывает старший научный сотрудник Дмитрий Гимранов.
О костях ученые написали в международном журнале по палеобиологии Historical Biology. Пещеру Таврида открыли в 2018 году. С тех пор за два сезона раскопок палеонтологи обнаружили там остатки двух особей исуарской рыси Lynx issiodorensis, череп гигантской гиены пахикрокуты Pachycrocuta и кости других древних животных.
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