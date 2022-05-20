Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил об увеличении сходства между COVID-19 и ОРЗ

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20 мая 2022, 08:41

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил об увеличении сходства между коронавирусной инфекцией COVID-19 и ОРЗ. По данным Минздрава РФ, в нашей стране в настоящее время коронавирусом болеют примерно 100 тысяч человек.

В последнее время за сутки COVID-19 выявляют в среднем от четырех до пяти тысяч человек за сутки.

Доктор Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, что "с тех пор, как коронавирус массово распространился при штамме "омикрон", ситуация стала напоминать обычные проблемы с острыми респираторными заболеваниями.

Врач отметил, что ОРЗ болеют много людей, довольно легко, в основном все выздоравливают. По словам Хухрева, сейчас с COVID-19 примерно та же история. В основном среди новых случаев заражения регистрируется "омикрон", и за пять дней средний пациент поправляется.

Доктор напомнил, что одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус. Его можно выявить, сдав тест. Против аденовируса есть эффективная прививка.

Как объяснил терапевт, в случаях, когда вирусная инфекция распространяется среди большого количества людей, но не приводит к тяжелому заболеванию, в массовом тестировании смысла не имеется.

"Поэтому и результаты ПЦР-теста на COVID-19 уже нет необходимости требовать повсеместно", - рассказал доктор.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность новой вспышки коронавирусной инфекции в России.