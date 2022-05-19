Вирусолог Альтштейн выразил мнение, что серьезных вспышек COVID-19 в России не будет

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19 мая 2022, 17:57 Источник: Общественная служба новостей

тесты на COVID-19, Federico Gambarini/dpa

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в четверг оценил вероятность новой вспышки коронавирусной инфекции в России.

Анатолий Альтштейн обратил внимание на то, что в мире в настоящий момент растет количество зараженных COVID-19. По словам вирусолога, речь идет о штамме "омикрон". Эксперт в беседе с Общественной службой новостей заметил, что пандемия продолжается, поэтому исключить вероятность увеличения количества случаев заболеваемости в России нельзя.

Альтштейн, однако, предположил, что больших вспышек ожидать не приходится, поскольку у населения сформирован иммунитет. Вирусолог добавил, что необходимо прививаться.