Вирусолог Альтштейн выразил мнение, что серьезных вспышек COVID-19 в России не будет

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в четверг оценил вероятность новой вспышки коронавирусной инфекции в России.
Анатолий Альтштейн обратил внимание на то, что в мире в настоящий момент растет количество зараженных COVID-19. По словам вирусолога, речь идет о штамме "омикрон". Эксперт в беседе с Общественной службой новостей заметил, что пандемия продолжается, поэтому исключить вероятность увеличения количества случаев заболеваемости в России нельзя.
Альтштейн, однако, предположил, что больших вспышек ожидать не приходится, поскольку у населения сформирован иммунитет. Вирусолог добавил, что необходимо прививаться.