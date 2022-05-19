Куда летят «Вертолеты России»?

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19 мая 2022, 23:37 Валерий АГЕЕВ

Фото: Валерий Агеев; На фото: На конференции

В Москве, в выставочном комплексе МВЦ «Крокус Экспо» открылась 15-я юбилейная Международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia 2022.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте HeliRussia-2022, выставка проводится с 2008 года и за это время стала крупнейшим профильным мероприятием, освещающим все аспекты вертолетной индустрии – от технической составляющей и до вопросов правового регулирования деятельности участников рынка.

Международная выставка вертолетной индустрии отмечает в этом году свое пятнадцатилетие. За эти годы мероприятие пережило множество непростых моментов — от кризисов и санкций до всемирной пандемии и закрытых границ. Несмотря на все испытания, каждый год HeliRussia проходила на высоком уровне, преумножая количество экспонентов и гостей.

Фото: Валерий Агеев; На фото: Открытие выставки

Выставка предоставляет возможность встретиться с руководителями отрасли, директорами компаний и обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия.

На HeliRussia традиционно проходит насыщенная деловая программа, которая является важнейшей частью выставки и служит площадкой для обсуждения проблем вертолетной отрасли. Темы для обсуждения на круглых столах, конференциях, семинарах направлены на решение самых важных задач текущего периода.

О важности мероприятия говорит и приветствие президента России В.В. Путина по случаю открытия выставки:

- За прошедшие годы HeliRussia снискала высокий авторитет в отечественном и международном профессиональном сообществе, стала ведущей демонстрационной площадкой, во многом определяющей вектор развития вертолетной индустрии. Особо отмечу, что, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями некоторых западных стран, ваша выставка служит признанным центром для делового общения российских и зарубежных специалистов и экспертов.

Важно, что в нашей стране уделяется приоритетное внимание укреплению значимого потенциала авиационной отрасли. В рамках национального проекта «Здравоохранение» активно развивается санитарная авиация, модернизируются хорошо зарекомендовавшие себя вертолеты и проектируются новые перспективные модели. В том числе — разработанный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ инновационный вертолет Ми-171А3, пожарный вертолет Ка-32А11М.

Эти достижения стали возможны благодаря творческому, созидательному труду работников научно-исследовательских центров, профильных промышленных предприятий, конструкторских и инженерных коллективов, их ответственному отношению к поставленным задачам.

Участников и посетителей выставки поздравил экипаж в составе летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Олега Артемьева и космонавтов-испытателей — Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

Фото: Валерий Агеев; На фото: Участников выставки поздравили космонавты

- Мы приветствуем вас с околоземной орбиты и сердечно поздравляем с юбилеем выставки! Современные авиационные технологии значительно преобразили мир, и сделали доступными самые отдаленные уголки земного шара.

Человечество успешно осваивает космос, но для нашей огромной страны развитие авиации остается первостепенной задачей, обеспечивающей качественную транспортную связь и жизненно важные потребности сел и деревень, куда добраться можно только по воздуху. Вертолеты стали неотъемлемой частью жизни. Выставка Helirussia позволяет заглянуть за горизонт, увидеть перспективы развития вертолетостроения, решать задачи развития и кооперации важнейших отраслей промышленности. Дорогие друзья! Желаем успехов, новых возможностей и конструктивных решений самых актуальных задач!» — поздравили космонавты.

Фото: Валерий Агеев; На фото: С.Крикалев

В качестве почетного гостя на открытии выставки присутствовал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам ГК «Роскосмос», Герой России Сергей Крикалев.



Деловая программа.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы HeliRussia стала в первый день работы выставки пленарная сессия «Стратегия развития авиационной отрасли в современных реалиях» в рамках 14 конференции «Рынок вертолетов. Реалии и перспективы».

На ней было отмечено, что вертолетная индустрия в нашей стране имеет важное значение при осуществлении социально-значимых авиаперевозок пассажиров, грузов и почты в труднодоступные регионы, обеспечении пожаротушения, выполнении медицинской эвакуации и поисково-спасательных работ, при авиационном обеспечении производственной деятельности предприятий ТЭК и в освоении новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

Программы обновления вертолетного парка, которые были начаты с 2017 года, повлекли структурную перестройку в отрасли, вызванную в числе прочего ростом операционных расходов (рост за счет лизинговых платежей, увеличенные расходы на поддержание летной годности новой техники), не сбалансированностью расходов операторов и объемов финансирования конечной услуги, а также проблемой обеспечения отрасли кадровыми ресурсами.

Являясь неотъемлемой частью авиационной отрасли России, вертолетная индустрия ставит перед собой ряд стратегических задач, которые в текущей ситуации должны учитывать новые экономические условия.



Крылатый пожарный.

Уже четвертый год подряд одним из ярких мероприятий деловой программы выставки стала конференция «Пожаротушение с применением авиации». На конференции было отмечено, что сегодня одним из самых эффективных средств для предотвращения и тушения пожаров в труднодоступных районах и высотных зданиях является вертолет. Конструкторы разрабатывают новые решения, появляются современные модификации.

Россия накопила богатый опыт в области разработки, производства и применения вертолетного противопожарного оборудования и современных авиационных технологий пожаротушения, которые применяются, в том числе и за пределами страны при ликвидации пожаров техногенного и природного характера, что говорит о качественной профессиональной подготовке кадров, надежности отечественной вертолетной техники и неизменно высоком уровне качества авиаработ.



Композиты и аддитивные технологии.

Применение композитных материалов в авиастроении позволило снизить массу конструкций и повысить ресурс эксплуатации. Современные научные разработки направлены на совершенствование составов композитов, что позволит сделать эти материалы интеллектуальными: высокотермостойкими, высокомодульными, адаптирующимися.

Развитие вертолетостроения во многом зависит от того, как будут внедряться композитные технологии в массовое производство. Научный прогресс способствует созданию новых материалов, что существенно расширяет сферы их применения.

Аддитивные технологии все чаще занимают свое постоянное место в сердцах инноваторов и в прогрессивных лабораториях ведущих предприятий, медицинских учреждений и вузов.

Авиастроение и космонавтика — одни из тех наиболее требовательных отраслей промышленности, для которых жизненно важна высокая агрегация изделий (сокращение деталей в сборке), порождающее проектирование, малый вес, использование современных высокоэксплуатационных и метаматериалов. Более того, высочайшая концентрация операций на минимальной площади позволяют изготавливать изделия буквально на «пятачке» заводов неповоротливого наследия прошлого.

Спасти и сохранить.

На конференции "Современные методики спасательных операций" традиционно обсудили особенности законодательной базы и взаимодействия структур, новые технологии в проведении спасательных операций, особенности взаимодействия летного состава и спасателей. Производители вертолетной техники рассказали о перспективных разработках, преимуществах разных типов вертолетов и их применении при работе с внешней подвеской, об оснащении вертолетов медицинскими модулями. Также на мероприятии были подняты вопросы сертификации спасательного оборудования.

Фото: Валерий Агеев; На фото: БПЛА российской компании Зала

Свои доклады представили руководители и спасатели региональных поисковых отрядов и служб МЧС России, расскали об особенностях операций на суше, воде, в горной и труднодоступной местности. Врачи, участвующие в поисковых операциях, поделились опытом применения специального оборудования и расскали о новейших российских разработках, используемых для подъема и транспортировки пострадавших.



Вертолеты, беспилотники, программное обеспечение и многое другое.

"ОДК-Климов" впервые представил на Международной выставке вертолетной индустрии макет гибридной силовой установки (ГСУ) и демонстраторы двигателей ВК-650В, ВК-1600В.

Фото: Валерий Агеев; На фото: ГСУ

Макет ГСУ представлен на платформе перспективного беспилотного летательного аппарата с четырьмя поворотными винтами. Потенциальными объектами применения ГСУ мощностью 500 кВт являются легкие многоцелевые вертолеты, перспективные беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлетной массой 2-8 т, самолеты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки.

В ОДК пояснили, что в состав макета ГСУ входит газотурбинный двигатель, электрические двигатели, блоки силовой электроники, электрогенератор и блок аккумуляторных батарей.

Фото: Валерий Агеев; На фото: ВК-1600

Сообщалось, что применение гибридных технологий в авиации позволит уменьшить расход топлива до 70% и существенно сократить вредные выбросы.

Двигатель ВК-650В мощностью 650 л.с. - первый отечественный двигатель для вертолетов легкого класса Ка-226Т, "Ансат-У", VRT-500 и зарубежных машин такой же грузоподъемности. Первый двигатель-демонстратор был собран в декабре 2020 года, сейчас он проходит испытания. Сертификат типа на ВК-650В планируется получить в 2023 году.

Фото: Валерий Агеев; На фото: ВК-650

Двигатель ВК-1600В предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 т. Первым объектом применения является перспективный многоцелевой вертолет Ка-62.



Куда летят «Вертолеты России»? Планы на будущее.

По утверждению руководителей «Вертолетов России» («ВР»), в настоящее время более 8000 вертолетов российского производства эксплуатируется более чем в 100 странах мира. Холдинг «ВР» занимает 90% российского рынка вертолетов, в мировых продажах на долю компании приходится 10%.

Предприятия «ВР» выпустили 22% мирового парка вертолетов военного назначения, при этом продукция холдинга занимает 32% мирового парка боевых и 42% средних военно-транспортных вертолетов. В мировом парке вертолетов гражданского назначения продукция холдинга «Вертолеты России» составляет 49% среди тяжелых вертолетов и 65% в классе средних вертолетов (со взлетной массой от 7 до 20 т).

Фото: Валерий Агеев; На фото: Санитарный вертолет

В свою очередь, вертолеты марки «Ми» составляют 98% от всего национального производства вертолетов. Свыше семи тысяч из них поставлены на экспорт во все регионы мира, и в настоящее время трудно найти страну, где бы не знали «милевских рабочих лошадок».

В конце прошлого года экс-глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом Владимиром Путиным с гордостью заявил, что холдинг до 2025 года произведет более 1100 вертолетов. Какие? В основном модернизированные и проекты вертолетов на бумаге.

Например, Андрей Богинский отметил вертолет Ми-171А3. Его особенность в том, что это специальный вертолет, который создается для полетов над водными поверхностями, на морские буровые платформы. Это глубокая модернизация Ми-171, который, в свою очередь, является модификацией вертолета Ми-8АМТ. А последний производится уже более 30 лет. Что будет с Ми-171А3, неизвестно, поскольку он в 2021 году проходит только испытания.

А вот что сказал о нем глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ В.В.Путиным 18 мая этого года:

- Мы его тоже показали первый раз на МАКСе в прошлом году, он совершил первый полёт. Предназначен для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Заказчики уже есть: наши газовики, нефтяные компании. В 2023 году начнём серийно производить. Сейчас ведутся сертификационные испытания. Первые поставки запланированы на начало 2024 года. И это все достижения в вертолетостроении РФ, которые были озвучены президенту!

Далее. Экс-глава «ВР» рассказал также о проекте разработки тяжелого вертолета AC332 AH с Китаем. Переговоры начались 13 лет назад, а воз и ныне там, хотя в 2016 году в ходе визита Путина в Пекин было подписано межправсоглашение. 25 июня 2021 года был подписан контракт, но Россия, как мелкий подрядчик, будет разрабатывать только часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему.

Фото: Валерий Агеев; На фото: Это не топор, а малогабаритный ГТД.Устанавливается в лопастях вертолетов

Сегодня проект находится в ранней стадии. Был согласован только технический облик вертолета, а его макет был представлен впервые на China Helicopter Expo в Тяньцзине в 2015 году. Новый вертолет будет близок по характеристикам к Ми-26. Но в России для этого вертолета нет большого рынка. Поэтому право продажи за рубеж предоставлено только Китаю, Россия же опять останется с носом.

Третий проект, о котором заявил Андрей Богинский, это непонятный соосный однодвигательный вертолет. По его словам, этот проект был начат еще в 2016 году, сейчас Россия находится на этапе изготовления первого летного прототипа и создания стендовой базы для проведения наземных и летных испытаний. Эти работы выполняются на российском дочернем предприятии в Европе, в Италии, как заявил глава холдинга, «с целью того, чтобы потом его сертифицировать и выйти на те рынки, которые имеют, скажем так, продукцию с сертификатом EASA (Европейского агентства по безопасности полетов) и FAA (Федерального управления гражданской авиации США), которые, к сожалению, пока имеют большие преференции, чем наши. Дадут ли этот сертификат нашему вертолету, также непонятно. Если нет, то он никому не будет нужен. Аналогов в мире по весу, скорости, грузоподъемности хватает».

Андрей Богинский также представил президенту проект вертолета для города на электрической тяге. По словам экс-главы «ВР» потребность в таких вертолетах – более 15 тыс. машин. Он отметил, что этот проект сопряжен с растущими требованиями по снижению уровня шума и сокращению вредных выбросов. В случае отказа двигателя он может порядка до пяти минут находиться в воздухе, и экипаж может подобрать площадку с воздуха для аварийной посадки. После 2030 года он станет скорее всего серьезной реальностью. Однако Андрей Богинский не сказал о том, что для этого вертолета нет и в ближайшем времени не будет мощного электродвигателя, способного поднять такую машину в воздух, не решена проблема утилизации аккумуляторов и многое другое, необходимое для безопасной и надежной эксплуатации электровертолета.

Фото: Валерйи Агеев; На фото: Парни, зачем вам вертолеты

Кроме того, из годовых финансовых отчетов «Вертолетов России» по МСФО стало ясным, что выручка холдинга последние четыре года стабильно падала. По итогам 2017 года она составила 228 млрд. руб., в 2018-м — 188,5 млрд., в 2019-м — 161,5 млрд., в 2020 году — 146,2 млрд руб.

Неудивительно, что после таких экономических успехов А.Богинского на посту генерального директора холдинга «Вертолеты России» сменил глава концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) 64-летний Николай Колесов.

- К настоящему моменту сформирован значительный портфель твердых заказов на 525 вертолетов. Мы должны обеспечить безусловное выполнение обязательств по действующим контрактам, а также продолжение ряда важнейших опытно-конструкторских работ в гражданском сегменте», цитирует холдинг Николая Колесова.

Сможет ли новый руководитель переломить непростую ситуацию с производством вертолетов в России, покажет только время.

В общем, если подвести итоги, то можно сделать печальный вывод о том, что российский рынок вертолетной техники находится на стадии равновесия, а вернее стагнации. Хотя пока поставки новых вертолетов отечественного производства Ми-8МТ/МТВ перекрывают выбытие вертолетов типа Ми-8/Т/П, а поставки «Ансатов» частично восполняют выводимые из эксплуатации Ми-2 и Ка-26, они не делают погоды.

Импорт вертолетной техники находится на умеренном уровне, но ниже рекордного 2013 года. Кроме того, сохраняется высокая аварийность вертолетов. Так что будущее вертолетной техники в России находится в плотном тумане.