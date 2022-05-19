Латвийский режиссер Алвис Херманис назвал российских актеров «обиженными лузерами»

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19 мая 2022, 16:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: латвийский режиссер Алвис Херманис

Латвийский режиссер Алвис Херманис назвал российских актеров и режиссеров «обиженными лузерами». А еще рассказал, как живет театральная Москва.



Вона как! Главный латвийский русофоб из театральной среды лучше знает, чем сами российские актеры, режиссеры, что происходит в театральной жизни столицы РФ! Вы спросите – как так? А вот так! Ему на ушко нашептал московский режиссер, который уехал из России! Ключевое слово – уехал!



«Я только что разговаривал с одним московским режиссером, который сейчас уехал из страны. Он рассказал мне, что в его театре сторонники и противники Владимира Путина разделились следующим образом: те, кто играет главные роли, выступают против, а те, кто годами играл небольшие роли, с энтузиазмом поддерживают все происходящее. Это говорит лишь о том, что мы являемся свидетелями фестиваля обиженных лузеров!» - заявил Херманис.



Ну, как, Россия-матушка, простите «отгребла» за свою доброту от ярого русофоба Латвии? Приняли, простили… Кого? Того, кто публично выступал против России? Оно, конечно, понятно – заработать денежку в России русофоб Херманис совсем не откажется, и даже «засунет» свои слова о Москве «в зад», а вот когда возникнет ситуация, то все гнилое нутро и понос душевный выползет на свет Божий!



Я понимаю, что каждый человек вправе иметь свое мнение, делиться им, но тут, «миль пардон», другой интерес – в каждом высказывании о России, о коллегах, с кем работал Херманис, звучит неприкрытое оскорбление, словно выполняет чей-то заказ латвийский русофоб или просто мстит за нынешнюю несостоятельность и потерю «бабла».



Все предсказуемо в отношении Алвиса Херманиса. Словить сейчас «хайп» на России – за милу душу! «Чтой-то» не заработать себе очки… любым способом! Глядишь, министерство культуры Латвии на прогнившую крышу его театра денег выделит!



А вот у меня, как у шеф-редактора балтийского бюро «АН» иная информация – нет секрета, что я общаюсь со многими российскими актерами, режиссерами, и более того, есть те, с которыми мы в дружеских отношениях, потому как уважаю и люблю этих людей. И получить информацию, поверьте, не составит труда…



Намедни разговаривала с редактором «Щуки», ведущим актером театра Вахтангова Евгением Князевым: «Все у нас прекрасно! Спектакли идут, народ с удовольствием приходит. Жду вас, Таня, в любой момент. Приезжайте!»



Свое слово высказали и мои близкие друзья – Юра Батурин, Леша Шевченков, Светуленька Рожкова…



Леша Шевченков: «Работаем! Много работы! Ничего подобного не слышал… Да и не стану все это слушать! Я был на Донбассе несколько лет обратно и все видел своими глазами… Я всегда с Россией!»



Светочка Рожкова: «Танюша, я выступаю, гастролирую. Нет в моем коллективе споров… Все всё понимают. Кто талантлив, тот и играет главные роли… Так было всегда! Мир театральный – сложный, но какое это имеет отношение к спецоперации?»



Юра Батурин: «Нашла кого слушать! Что там вам «закладывают» в головы? Нашли тоже «режиссера»!»



Но больше всего мне понравился комментарии актера театра и кино Сергея Никоненко:



«Что такое Латвия? Огород картофельный у России был! Какая там государственность? Это Советская власть им государство подарила! У Латвии никогда ничего не было. А Хаматова – набитая дура, а если деньги получает, то проститутка. И пошли все эти в жопу! Россия без них проживет, а они без России – нет!»



Не соглашусь в одном – Латвия имела прекрасное сельское хозяйство, удивительные леса, Балтийское море… Вот только все уже продано иностранцам! Намедни, латышские СМИ выдали информацию – латвийские леса скупили скандинавы! Да и правительство тут чужое, американское… Да и театр Херманиса совсем «прохудился»… Прав Сергей Никоненко – ничего уже не осталось в Латвии своего, кроме латышского языка и ненависти националистов к русским.