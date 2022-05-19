Песков сообщил, что власти не намерены возрождать в России пионерскую организацию

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19 мая 2022, 14:46 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы по поводу внесенного 19 мая в Госдуму законопроекта о создании общероссийской молодежной организации "Большая перемена".

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что накануне поступала много вопросов и ему, и его коллегам о рождении "новой пионерии".

Песков заверил журналистов, что власти "никакие пионерии и организации возрождать не собираются". Как пояснил спикер Кремля, законопроект, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, "связан именно с движением", при этом не просто движение школьников, а молодежи.

"Это и школьники, и молодые люди, молодежь. Здесь идея создать движение, с котором уже нынешние все организации могут солидаризироваться", - заявил журналистам Дмитрий Песков и подчеркнул, что "никто ничего детям не собирается навязывать".