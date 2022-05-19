Иностранцам могут запретить использовать услуги суррогатного материнства на территории России

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19 мая 2022, 10:55 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Госдума в ближайшее время может принять законопроект об изменениях в Семейный кодекс, которые вводят запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать услуги суррогатного материнства на территории РФ.



Инициативу прокомментировал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный:



«Пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. Случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей».



По его словам, из-за того, что у таких детей нет российского гражданства, преступления с ними легче скрыть. И хотя суррогатные дети для иностранцев рождаются на территории РФ, в нынешних законодательных условиях государство фактически не может никак о них позаботиться.



«Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей. Те женщины, которые оказывают эту услугу, как правило, делают это из-за безысходного материального положения. 90% женщин готовы от этого отказаться, если им не будут за это платить», — заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



По некоторым сведениям, правительство в целом одобрило инициативу, но предлагает рассмотреть ряд замечаний. Так, в кабмине считают, что законопроект содержит риски нарушения прав и интересов суррогатных детей. Например, в случае если потенциальные родители откажутся от ребенка до госрегистрации его рождения, а суррогатная мать не будет интересоваться его дальнейшей судьбой.



«Необходимо решить вопрос о возможном использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждан РФ иностранными гражданами. Следует также отметить, что вводимый законопроектом запрет в отношении использования вспомогательных репродуктивных технологий в виде суррогатного материнства может рассматриваться как нарушение РФ положений ряда международных договоров», - подчеркнули в правительстве.



Известно, что во фракциях КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» законопроект поддерживают. В партии «Новые люди» и ЛДПР обещали изучить его ближе к рассмотрению.



