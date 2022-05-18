Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава предложил выгнать граждан России из страны

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18 мая 2022, 20:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: депутат Сейма Латвии Янис Домбрава

Депутат-националист Сейма Янис Домбрава пообещал «неправильным» латвийцам, что их отправят из страны… Разумеется, сперва выгонят граждан России, которые имеют вид на жительство в Латвии. Вполне серьезно. Уже националисты готовят законопроект.



А, как же Конституция Латвии, где все проживающие национальности в стране наделены правами, защитой? Для нацблока Конституция Латвии, видимо, не имеет значения – они сами устанавливают законы! И все методы для этого хороши!



Г-н Домбрава видит во всех, кто не шагает с латышскими легионерами СС «ровным строем», и кто не кричит – «Хайль!» у Милды, врагами, которым нет места в демократической Латвии! Главное – демократической! И эти люди, по мнению паренька Янки, не могут интегрироваться в общество!



«Есть часть общества, которая не может быть интегрирована, и единственный выход – изгнать их, выгнать из Латвии. Они - серьезный риск для безопасности нашей страны, и мы должны срочно с ними справиться! Если они граждане России, то должны срочно покинуть Латвию. А если они не граждане РФ, то скоро будет законопроект, который позволит этим людям уехать!» - заявил Янис Домбрава.



А теперь вспомним преамбулу к Конституции нынешнего президента Эгилса Левитса – «Латвия только для латышей!»



И эта преамбула была «создана» много, много лет назад!