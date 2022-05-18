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18 мая 2022, 20:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

17 июня 2016 года на Сямозере утонуло почти полтора десятка подростков. Тогда, по распоряжению дирекции детского лагеря «Парк-отель «Сямозеро», 47 детей вместе с 4-мя вожатыми были отправлены на двух каноэ в водный поход. На штормовое предупреждение никто из них внимания не обратил. В результате шторма одно из переполненных каноэ перевернулось, и 14 человек захлебнулись в воде. В ходе расследования выяснилось, что трагедии можно было избежать. Спасатели отреагировали не вовремя, но вовсе не по вине своей вине. Они прибыли на место происшествия поздно из-за диспетчера, главной виновницы гибели детей.

Следствие установило, что диспетчер станции скорой помощи Ирина Щербакова не отреагировала должным образом на звонок одного из воспитанников «Парк-отеля». Он связался с ней уже во время трагедии и попросил о помощи. Но женщина отчего-то решила, что дети просто балуются и положила трубку. За халатность Суоярвский районный суд приговорил медика к 3 годам колонии-поселения. Правда судья дал ей отсрочку в исполнении наказания, пока дочь Щербаковой не достигнет 14-летнего возраста. Не ушли от наказания и другие руководители лагеря, отправившие детей в опасное плавание.

Хозяйку и директора лагеря Елену Решетову и её заместителя Вадима Виноградова Петрозаводский городской суд признал виновными по ч.3 ст.238 УК РФ, а также по ст.125 УК РФ. Каждого из виновников приговорили к 9.5 годам колонии общего режима. Как установили в суде, организаторы не подготовили водный поход должным образом. Каноэ были малопригодны для водного прохода, к тому же оказались перегружены. Выданные детям спасательные жилеты оказались для них велики, из-за чего они просто выскальзывали из них и тонули. К тому же сам поход был проведён «для галочки». Надо было отчитаться о запланированном мероприятии и не лишиться финансирования на будущий год.

Однако следствие пошло дальше. Оно решило проверить работу сотрудниц департамента труда и соцзащиты московской мэрии Татьяны Барсуковой и Елены Семкиной. Они составляли и утверждали техзадание для государственного тендера по закупке путёвок школьникам из малоимущих семей. Вина чиновниц состояла в том, что они «утвердили техзадание для проведения электронного аукциона, которое не гарантировало присутствие в оздоровительном учреждении специалистов, а также наличие исправного туристического снаряжения». При этом, Барсукова, так и не изучив задание, поручила его составление подчинённой Семкиной, которая подошла к работе безответственно.

Чиновницы вообще не проконтролировали выполнения всех правил безопасности руководством «Парк-отеля». В итоге женщин обвинили по ст.293 УК РФ (халатность). В ходе прений прокурор потребовал приговорить подсудимых к 6 годам 11 месяцам и 6 годам 10 месяцам колонии общего режима. Сами женщины вину не признали. В результате суд признал чиновниц виновными и приговорил к 4 и 4.5 годам колонии.