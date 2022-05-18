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Аргументы Недели Общество 13+

Юлия Чичерина считает, что армия России способна дойти до берега Атлантического океана

, 18:45 Источник: Телеграм

Юлия Чичерина считает, что армия России способна дойти до берега Атлантического океана
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Активно поддерживающая спецоперацию российских войск на Украине певица Юлия Чичерина заявила, что армия РФ - это «мощная машина», которую «сложно остановить».

«Остановиться с завоеванием? Ну... Сейчас такая обстановка, что и Финляндия, и Швеция хотят в НАТО. Я думаю, что мы остановимся на каком-то берегу. Желательно, на Атлантическом. Машина мощная. Ее сложно остановить. Она уже запущена. Мы готовы идти до конца!», - сказала она.

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