Задача интеллектуала – создать образ будущего, которое должно наступить после победы

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2022, 16:13

Успехи и неудачи русской «интеллектуальной мобилизации», сопровождавшей Первую мировую войну, можно объяснить тем, что русское влияние на общественное мнение в союзных, нейтральных и враждебных государствах было весьма ограниченным хотя бы потому, что Россия, страна Достоевского и Толстого, не отвечала, так сказать, международным «показателям эффективности» в литературном плане. На тот момент она не дала миру ни одного нобелевского лауреата по литературе. Наша страна по-прежнему оставалась «загадочной», и по большому счёту не существовало возможностей приподнять завесу тайны над её «душой».



Внутренняя ситуация была не сильно лучше. Если последователи славянофилов были заняты обоснованием духовного смысла Великой войны для России и сделали в этом направлении всё возможное, то либеральные прозападные силы по большей части использовали неудачи и трудности военного времени для критики царского правительства. Ратуя за войну до победного конца и утверждая, что они добудут победу проще и быстрее, либералы не придавали значения воевавшему народу. Большинство солдат были крестьянами, и в их понимании война велась за веру, царя и Отечество. Как выяснится очень скоро, после Февральской революции, выиграть войну без этих трёх ценностей, вместе взятых, невозможно – именно на них зиждилась лояльность солдатских масс офицерам. Либералы не понимали этого. Гражданину необходимо сознавать, что национальные интересы совпадают с его личными интересами. Для победы требуются высокие смыслы, сверхцели.



Сейчас много говорится об избавлении от антинациональной элиты: кто-то уезжает, кто-то наконец переориентируется с Запада на Россию. Но этого мало, проблема не только в элите. Нельзя вернуть себе русскую землю, не вернувшись к ней в качестве труженика, – нельзя возродить Россию, не возродив русскую деревню. Возвращение на заводы тоже будет не лишним. А ещё нельзя обойтись без возрождения инженерного духа. Причём это обучение не должно быть полностью техническим: курсы философии и социологии уже сейчас очень востребованы в политехнических университетах. Инженер должен быть творцом, и надо дать ему свободу для творчества – ставить ему задачи, а не навязывать готовые решения, в которые заложены интересы аффилированных фирм.



Это лишь общие штрихи к портрету той России, которая нужна русским. Любой таксист (не гастарбайтер) объяснит вам, да ещё и получше иного высокопоставленного госслужащего, за что воюют сейчас наши солдаты и почему нам необходима победа. Задача интеллектуала – создать образ будущего, которое должно наступить после. Задача эта гигантская, и на скорую руку с ней не справишься.



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