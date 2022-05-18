Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов объявлен в международный розыск

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18 мая 2022, 16:25 Источник: "Интерфакс"

Самолет «Аэрофлота», Edgar Breshchanov/globallook.com

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов объявлен в международный розыск в рамках дела об особо крупном мошенничестве. В среду Хорошевский суд Москвы принял решение о его заочном аресте.

«Постановлением суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как сообщил РБК, обвинение Панова в крупном мошенничестве связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота».

Панов работал на посту заместителя главы «Аэрофлота» с 2018 года. Вскоре после начала военной спецоперации России в Украине он покинул свой пост и улетел из страны.

«Уехали из России. Ушел из «Аэрофлота». Старая жизнь закончилась», - написал тогда Панов в своих соцсетях.