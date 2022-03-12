Замглавы «Аэрофлота» Панов покинул Россию: «старая жизнь закончилась»

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12 марта 2022, 15:19 Источник: "Интерфакс"

Самолет "Аэрофлота", Zamir Usmanov /globallook.com

Вслед за генеральным директором «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым, который оставил свой пост на этой неделе, компанию покинул его заместитель по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

«Уехали из России. Ушел из «Аэрофлота». Старая жизнь закончилась», - написал Панов в своем Facebook.

После введения февраля масштабных санкций, коснувшихся в том числе авиаотрасли, большинство стран мира закрыло свое небо для российских самолетов. В Россию также запрещены поставки гражданских самолетов и запчастей, их техобслуживание и страхование. Помимо этого, лизингодатели до конца марта разорвали действующие контракты с российскими авиаперевозчиками.

Вскоре после этого стало известно об увольнении попавшего под персональные санкции Евросоюза гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова и главы авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова.