В Челябинске на телебашне появятся герои сказок Пушкина

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18 мая 2022, 14:37 Анна Семенова

Телевышка покажет героев произведений Пушкина. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Увидеть их можно будет все лето по вечерам.

Летом вечерних прогулок становится больше. Челябинск по традиции засияет в темное время суток подсветкой. Не исключение и телебашня, расположенная возле горсада им.Пушкина. Здесь с начала июня обещают включать не просто разноцветные лампочки, а картинки. Каждый вечер горожане и гости Челябинска смогут увидеть героев произведений Пушкина. Кстати, 6 июня – дата рождения великого поэта.

Увидеть новую подсветку можно будет с 22 часов.

Также в этом году горсад станет площадкой фестиваля песочных скульптур, темой которого будут сказки. Здесь в числе прочего выступят коллективы всероссийской «Весны студенческой», а еще в июне состоится концертная программа, посвященная Дню России.