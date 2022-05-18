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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

В Челябинске на телебашне появятся герои сказок Пушкина

, 14:37

В Челябинске на телебашне появятся герои сказок Пушкина
Телевышка покажет героев произведений Пушкина. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Увидеть их можно будет все лето по вечерам.

Летом вечерних прогулок становится больше. Челябинск по традиции засияет в темное время суток подсветкой. Не исключение и телебашня, расположенная возле горсада им.Пушкина. Здесь с начала июня обещают включать не просто разноцветные лампочки, а картинки. Каждый вечер горожане и гости Челябинска смогут увидеть героев произведений Пушкина. Кстати, 6 июня – дата рождения великого поэта.

Увидеть новую подсветку можно будет с 22 часов.

Также в этом году горсад станет площадкой фестиваля песочных скульптур, темой которого будут сказки. Здесь в числе прочего выступят коллективы всероссийской «Весны студенческой», а еще в июне состоится концертная программа, посвященная Дню России.

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