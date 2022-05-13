В Челябинске начали строить песочные скульптуры в парке Пушкина

Горожанам представят все работы в начале лета.
В прошлом году челябинцы с восторгом наблюдали работы лучших песочных мастеров. На площадке «Сада камней» напротив дворца спорта «Юность» можно было увидеть замысловатые сюжеты и оценить филигранную работу со столь хрупким материалом. А дети с удовольствием играли в специально организованной большой песочнице.
В этом году фестиваль песочной скульптуры вновь состоится в Челябинске. Но местом его проведения станет горсад им.Пушкина. Гости и жители города встетятся со сказочными героями: Карлсоном и Малышом, Бременскими музыкантами, Шахерезадой, Золушкой, Хозяйкой медной горы и так далее.
Чтобы фигуры не рассыпались под дождем, для их создания используют специальный состав. Если прошлогодние шедевры разобрали осенью, то в текущем сезоне их хотят в качестве эксперимента оставить на всю зиму.
Полюбоваться работами горожане смогут уже 3 июня.