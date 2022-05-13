В Челябинске начали строить песочные скульптуры в парке Пушкина

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13 мая 2022, 17:59 Анна Семенова

В прошлом году песочные скульптуры долго радовали челябинцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Горожанам представят все работы в начале лета.

В прошлом году челябинцы с восторгом наблюдали работы лучших песочных мастеров. На площадке «Сада камней» напротив дворца спорта «Юность» можно было увидеть замысловатые сюжеты и оценить филигранную работу со столь хрупким материалом. А дети с удовольствием играли в специально организованной большой песочнице.

В этом году фестиваль песочной скульптуры вновь состоится в Челябинске. Но местом его проведения станет горсад им.Пушкина. Гости и жители города встетятся со сказочными героями: Карлсоном и Малышом, Бременскими музыкантами, Шахерезадой, Золушкой, Хозяйкой медной горы и так далее.

Чтобы фигуры не рассыпались под дождем, для их создания используют специальный состав. Если прошлогодние шедевры разобрали осенью, то в текущем сезоне их хотят в качестве эксперимента оставить на всю зиму.

Полюбоваться работами горожане смогут уже 3 июня.



