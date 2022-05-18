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ТАСС: новым флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва» может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров»

, 08:31 Источник: Telegram-канал ТАСС

ТАСС: новым флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва» может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров»
Ракетный фрегат «Адмирал Макаров», MOD Russia / globallookpress.com

Новым флагманом Черноморского флота Российской Федерации после гибели крейсера «Москва», затонувшего в апреле в акватории Черного моря, может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Об этом стало известно ТАСС.

«Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера "Москва", сообщил нам источник, близкий к силовым структурам Крыма», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что войска РФ применили в ходе специальной операции на Украине взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор».

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