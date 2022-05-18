Верховный Суд отменил право сына получить​ наследство умершего отца​

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2022, 07:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В Тольятти произошла одна история, затронувшая внимание высших судебных инстанций. В целом, типичная житейская история. Вначале гражданин развёлся с женой.

Она тут же выписала его из квартиры, оставшись жить с их общим сыном. Но у бывшего мужа жизнь не задалась. Сначала он жил на лестничной клетке, а затем стал инвалидом, получив тяжёлую травму головы. Местные власти без очереди дали мужчине жильё, которое он впоследствии приватизировал. Вместе с ним в квартире поселилась его мать, которая как раз и ухаживала за сыном до самой его смерти. Мужчина умер и оставил наследство – эту же квартиру.

Ну, а сама история началась с того, как гражданка подала иск в райсуд Тольятти. Она потребовала признать внука недостойным наследником. Местный суд бабушке отказал. Получилось, что потенциальный наследник пропустил срок для принятия наследства. И после того, как получил иск от бабушки, он сразу же принялся добиваться получения недвижимости. В суде он заявил, что не знал о том, что его отец умер. Раньше мужчина якобы не мог об этом знать, так как жил в другом городе. Да и отношения с отцом он поддерживал очень ограниченно. По мнению бабушки, отношений как таковых и вовсе не существовало.

Три суда Тольятти сразу же восстановили срок и признали причины пропуска уважительными. Но бабушка сдаваться не собиралась. Она написала обращение в Верховный Суд РФ. Там же дело внимательно изучили и отменили все решения нижестоящих судов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ не согласилась с наличием уважительных причин для пропуска сроков. Чтобы восстановить срок, нужны доказательства, что наследник не знал о смерти своего отца. Также верховный суд подчеркнул главную вещь: незнание о смерти наследодателя – не повод восстановления срока для принятия наследства.

«Нежелание поддерживать отношения с наследодателем и отсутствие интереса к его судьбе ни закон, ни Пленум Верховного суда не относят к уважительным причинам пропуска срока для принятия наследства», - заявили судьи Верховного суда РФ. Да и к тому же штатские эксперты, ознакомленные с делом, уже обвинили горе-наследника в банальной халатности и безответственности. Он ведь бросил своего больного отца и не общался с ним несколько лет. В конце концов, он мог бы и поинтересоваться его судьбой, но не стал этого делать.