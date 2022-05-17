Боррель: у ЕС достаточно ресурсов, чтобы снабжать Украину оружием «столько, сколько нужно»

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17 мая 2022, 18:59 Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, Chris Emil Janayen/globallook.com

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы не допустить недостатка оружия и военной техники у Украины, заявил во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне глава евродипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, что ресурсов для этого у ЕС достаточно.

По мнению Борреля, боевые действия в Украине находятся сейчас «на критическом этапе», поэтому Европа не может позволить, чтобы техника и вооружения у ВСУ закончились.

«У ЕС достаточно ресурсов, чтобы поставки военной техники и оружия продолжались без перебоев на прежнем уровне столько, сколько нужно», - сказал глава евродипломатии.

13 мая Боррель объявил о выделении Украине дополнительных 500 млн евро, которые пойдут на закупку тяжелых вооружений.