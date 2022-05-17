Экономист Марсель Салихов: заявление Турции о замене российского газа для Европы является безосновательным

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17 мая 2022, 16:40 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Заявление Турции о возможности заместить странам Евросоюза российский газ является излишне политизированным. Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов прокомментировал заявление советника президента Турции по внешней политике Ибрагима Калына.

Калын в интервью агентству Reuters заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать для ЕС альтернативой российскому. Он пояснил, что Турция пытается помочь ЕС, готова быть частью процесса.

Салихов в беседе со «Свободной прессой» назвал проблемой то, что в настоящее время потребление Турции почти полностью зависит от импорта. По его данным, Анкара добывает несколько миллиардов кубометров газа, а потребление составляет 60 миллиардов кубометров, и все внутреннее потребление покрывается за счет импорта. Как можно при такой ситуации говорить о замещении российского энергоресурса турецким.

Салихов напомнил, что турки открыли несколько месторождений газа на шельфе и планировали начать добычу с 2023 года. Но, как считает эксперт, у Турции нет опыта промышленной добычи на шельфе, вполне возможно, что планы эти излишне оптимистичны, а по сути речь может идти о 2025−2026 годах.

Салихов также уточнил, что речь шла о том, чтобы добывать там до 10 миллиардов кубометров, если этот газ отправить в Европу, то придется самим покупать импортный газ из России, Азербайджана и Ирана, плюс СПГ. «Здесь больше политическое заявление, а не реальное экономическое», - заключил экономист.