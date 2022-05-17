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Минздрав Израиля сообщил об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну

, 17:29 Источник: АТОР

Минздрав Израиля сообщил об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну
Мертвое море, Израиль, фото: pixabay.com

В Израиле с 21 мая 2022 года отменяются почти все ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19. Израильское Министерство здравоохранения во вторник сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну.

Представитель министерства туризма страны уточнили, что новые правила въезда в Израиль вступят в силу с ближайшей субботы. Заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль еще необходимо. Также следует находиться в маске во время международного перелета.

Власти еврейского государства ранее уже сообщали об отмене ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию по прибытии в Израиль. Больше не будет необходимости в 24-часовом карантине после прибытия в страну.

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