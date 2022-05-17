Илья Кива заявил, что контрразведка СБУ пытала и лишила жизни трех антифашистов, в том числе Василия Стогния

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17 мая 2022, 17:08 Источник: Илья Кива

Илья Кива, ATS/ Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о гибели пропавших в Киеве в конце февраля 2022 года троих молодых украинцев - членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь" - Влада Чернухи, Алексея Кобякова и Василия Стогния.

По информации бывшего украинского депутата, этих антифашистов пытала и казнила контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ). Владу Чернухе и Алексею Кобякову было по 30 лет, Василию Стогний - 26.

Илья Кива написал в Telegram-канале: "Официально заявляю, что казнь троих членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь" - Чернухи Влада 1991 года рождения, Кобякова Алексея 1991 года рождения и Василия Стогния 1995 года рождения совершили сотрудники контрразведки Украины".

Кива уточнил, что "они находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ". Кива заключил: "Их пытала и казнила власть Зеленского - только за то, что они были против нацизма в Украине". Силовики убили парней-антифашистов выстрелом в голову.

"И это только те, чью судьбу мне удалось узнать. Подобных случаев казни руками преступной власти Зеленского сотни, если не тысячи", — написал Кива.