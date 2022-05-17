Руководство Минцифры РФ: Мы не планируем закрытие YouTube

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17 мая 2022, 13:46

Логотип YouTube, Rafael Henrique/ Keystone Press Agency

Пользователи из Российской Федерации видеохостинга YouTube могут не переживать по поводу блокировки ресурса. Об этом во вторник, 17 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Мы не планируем закрытие YouTube — вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают», — цитирует РБК слова чиновника.

Отметим, ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял, что на YouTube наложены уже штрафы, сумма которых превышает 7 млрд рублей.