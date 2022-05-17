В России за сутки выявили 4 122 случая заражения COVID-19

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17 мая 2022, 13:00

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 122 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили во вторник, 17 мая, в оперштабе, за прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализировали 2 772 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в стране скончались 110 пациентов.

За минувшие сутки в России выздоровели 5 984 человека, которые ранее заразились COVID-19.