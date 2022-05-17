Банковский эксперт Мехтиев: падение спроса на ипотеку произошло из-за того, что заемщики тщательней взвешивают шансы и риски

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17 мая 2022, 12:41 Источник: Общественная служба новостей

ключи, pixabay.com

Банковский эксперт Эльман Мехтиев в рамках разговора с представителями СМИ во вторник, 17 мая, объяснил, по какой причине выдача ипотечных кредитов на территории России снизилась в четыре раза.

Зампредседателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заметил, что, с одной стороны, теперь российские финорганизации гораздо внимательнее относятся к выбору заемщиков, поскольку ипотека – это надолго. С другой стороны, сами граждане в текущих условиях проводят переоценку, тщательно взвешивают все свои риски и шансы.

Эксперт в беседе с Общественной службой новостей отметил, что вышеуказанные действия стали причиной уменьшения количества запросов на ипотеку и сокращения числа одобрений со стороны банков.