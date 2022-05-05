Эксперт Радченко объяснила спад спроса на жилье

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5 мая 2022, 21:57

Фото: pixabay.com

Меры поддержки, принятые государством, не помогли в повышении спроса на жилье. Об этом сообщает «АБН».



Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что политика тесно переплелась с экономикой, и многие россияне опасаются снижения доходов, потери работы. Она связывает снижение спроса на жилье со сложной ситуацией в мире.



После того, как улучшится геополитическая ситуация, и стабилизируется экономика, спрос на жилье восстановится. «Если все это придет вкупе с потенциальным падением цен на жилье, люди снова начнут покупать жилье в ипотеку», - считает Радченко.