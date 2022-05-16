Госсекретарь США Блинкен на заседании СБ ООН 19 мая обсудит недостаток украинской сельхозпродукции в мире

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16 мая 2022, 22:46

Госсекретарь США, фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая на заседании Совета Безопасности ООН поднимет тему, как восполнить недостаток украинской сельхозпродукции в мире.

В понедельник, 16 мая, выступление Блинкена анонсировала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе видеоконференции, посвященной запуску инициативы по мировой продовольственной безопасности.

Томас-Гринфилд объяснила, что заседание 19 мая, на котором будет председательствовать госсекретарь, является собрание стран, чтобы рассмотреть то, какие государства могут восполнить нехватку украинской сельхозпродукции. Планируется определить страны, которые хотят и способны открыть свои запасы для покрытия нынешнего дефицита в ряде государств.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, администрация работает с американскими фермерами и обсуждает, как Штаты могут "поддержать мировые рынки" посредством своих запасов зерновых.

Блинкен 18 мая в Нью-Йорке также выступит в качестве председателя на министерской конференции по глобальной продовольственной безопасности.

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