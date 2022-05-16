Рамзан Кадыров объявил, что руководить чеченскими подразделениями в Луганском направлении будет Замид Чалаев

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16 мая 2022, 21:16 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером сообщил о том, что осуществлять общее руководство действиями чеченских подразделений в Луганском направлении будет Замид Чалаев.

Чалаев - командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике.

По поручения Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента ЧР Магомед Даудов прибыли в ЛНР и представили генерал-лейтенанту Владимиру Анашкину Замида Чалаева.

По информации Кадырова, Делимханов и Даудов также встретились с командирами чеченских спецподразделений "Ахмат", принимающих участие в освобождении ЛНР. Они убедились, что бойцы обеспечены амуницией, провизией и всем необходимым для осуществления боевых задач.

Он выразил надежду, что победа России близка. Кадыров 14 мая проинформировал об отправке из Грозного свыше 600 бойцов, желающих «очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины».