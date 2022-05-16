Константин Барсуков сообщил, что жители России могут испытать трудности с покупкой жилья

В ближайший период жилье в новостройках может стать недоступным для жителей страны. Об этом сообщает "АБН".
Эксперты говорят, что спрос на квартиры на первичном рынке станет ниже только при падении цен, а это не входит в их прогнозы.
По словам независимого эксперта рынка жилой и коммерческой недвижимости Москвы Константина Барсукова, будущим собственникам мало снижения ставок по ипотеке, но девелоперы уменьшат цены, чтобы не потерять прибыль.
Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка подтверждает, что падение спроса на жилье в новостройках будет ощутимым и прекратится нескоро.
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