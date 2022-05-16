Андрей Бочкарёв: На северо-востоке Москвы завершается строительство нового легкоатлетического манежа

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16 мая 2022, 15:21

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство легкоатлетического манежа в столичном районе Алтуфьевский завершено на 98%.



«На Инженерной улице в ближайшее время завершится строительство крытого легкоатлетического манежа. На сегодняшний день работы выполнены уже на 98% – завершается окраска стен внутри помещений и монтаж внутренних инженерных систем», – отметил Андрей Бочкарёв.



По его словам, объект предназначен для проведения тренировок по легкой атлетике, занятий общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также соревнований городского уровня.



«Фасады здания дополнены декоративными перфорированными панелями с изображением на них фигур спортсменов. Для занятий легкой атлетикой оборудовали круговую беговую дорожку, дорожку для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, в длину, а также тройного прыжка, секторы для толкания ядра и метания снарядов в сетку», – уточнил Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что в здании также разместятся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, раздевалки, душевые, гардероб, буфет, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей. В здании предусмотрена безбарьерная среда с лифтами и пандусами для доступа маломобильных граждан.



Ранее Бочкарёв сообщал, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры, включая четыре спортивных объекта.



«Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. По поручению Мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: вместе с жильём возводятся поликлиники, школы, детские сады, объекты спорта, культуры, досуга», – сказал Андрей Бочкарёв.



