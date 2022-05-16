В Донецке похоронили барда Сергея Лысенко

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16 мая 2022, 10:43

В Донецке проводили в последний путь Сергея Лысенко, офицера НМ ДНР, барда, члена местного Союза писателей. Он погиб во время выполнения боевого задания под Углегорском, на похоронах присутствовали сотни людей, несмотря на опасность обстрелов.



Сергею было 46, он вполне мог не участвовать в СВО, но сам решил уйти на передовую. При жизни прославился на Донбассе своими патриотическими и лирическими произведениями, с одним из них произошла интересная история. «Разные чувства» были написаны в 2013 году, темой участвовавшей в предварительном отборе республиканского конкурса песни были любовь и ненависть. Она прошла в финал, поэта и певца пригласили на украинское телевидение, но он отказался. Тогда начались военные действия на востоке страны, и Лысенко ушёл в ополчение.



Фёдор Березин, депутат Нарсовета ДНР, говорит о Сергее, как об очень скромном, но чрезвычайно талантливом человеке. Он участвовал во многих местных и российских песенных конкурсах, на одном из них, проходившем в Санкт-Петербурге в 2020 году, победил с беспрецедентным результатом («за» проголосовали все члены жюри). Уходя на фронт, поэт предчувствовал, что живым домой может не вернуться. Он сказал об этом в обращении к представителям донецкого телевидения, когда просил поставить в ротацию его клип с поздравлениями женщин к 8 марта.