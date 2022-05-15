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Банда из Харьковской области попала под следствие за обман фермеров

, 16:29 Источник: радио Sputnik

Банда из Харьковской области попала под следствие за обман фермеров
MOD Russia/via Globallookpress.com
Российские силовики начали борьбу с преступностью в Харьковской области, передает РИА Новости.
Источник издания сообщил, что харьковские бандиты под видом россиян, участвующих в спецоперации, поставили фермеров «на счетчик». Одна из банд Волчанска требовала около 50 долларов за каждый гектар земли. На данный момент преступники задержаны, над ними ведётся следствие.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики нацбатальонов в Харьковской области отбирают у медиков талоны на горючее.

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