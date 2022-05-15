Банда из Харьковской области попала под следствие за обман фермеров

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Отмечается активность ВСУ на Николаевском и Криворожском направлениях, а также под Харьковом и в районе Попасной
Аргументы Недели → Общество 13+
15 мая 2022, 16:29 Источник: радио Sputnik
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Отмечается активность ВСУ на Николаевском и Криворожском направлениях, а также под Харьковом и в районе Попасной
Отмечается активность ВСУ на Николаевском и Криворожском направлениях, а также под Харьковом и в районе Попасной
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