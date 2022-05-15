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Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении

, 11:14 Источник: РИА Новости

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении
Jens Büttner/dpa, globallookpress.com
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на "Евровидение-2022". Об этом пишет РИА Новости. 
«Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе «Евровидение»… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна", — заявил Джоанэ.
«Евровидение-2022» проходило в Турине — городе Италии, победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania, набрав 631 балл.
Отмечается, что Kalush Orchestra победили благодаря голосам зрителей «Евровидения», резко вырвавшись вперед с четвертой позиции. Музыкальное жюри отдало свои голоса музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.

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