Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении

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Отмечается активность ВСУ на Николаевском и Криворожском направлениях, а также под Харьковом и в районе Попасной
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: американские политики толкают российских дипломатов и военных на предательство
Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику ВСУ
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