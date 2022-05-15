Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на "Евровидение-2022". Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе «Евровидение»… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна", — заявил Джоанэ.

«Евровидение-2022» проходило в Турине — городе Италии, победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania, набрав 631 балл.