Украина победила на «Евровидении-2022»

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15 мая 2022, 09:34 Источник: РИА "Новости"

Евровидение, Jens Büttner/dpa

Украинская группа Kalush Orchestra победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение — 2022" с песней Stefania. Мероприятие в ночь на воскресенье, 15 мая, завершилось в итальянском Турине.

Конкурсанты от Украины получили 631 балл и с большим отрывом вышли на первое место по итогам голосования. На второй строчке оказался участник из Великобритании с 466 голосами.

Отметим, что Kalush Orchestra победили благодаря голосам зрителей "Евровидения", резко вырвавшись вперед с четвертой позиции. Музыкальное жюри отдало свои голоса музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.

Россия в этом году в конкурсе не участвовала.