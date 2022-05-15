Читатели Die Welt не поддержали заявление Бербок о границах Украины

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15 мая 2022, 10:15 Источник: РИА Новости

Анналена Бербок, фото: Kay Nietfeld/dpa, globallookpress.com

Читатели немецкой газеты Die Welt неоднозначно отреагировали на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что измененные границы Украины никогда не будут приняты странами G7. Об этом пишет РИА Новости.

В комментариях многие читатели засомневались в профессионализме и компетентности Бербок, поскольку ее высказывания безосновательны.

К примеру, пользователь под ником Mike H пишет, что употребление «никогда» в заявлении представителя власти некомпетентно и похоже больше на «разговоры детишек в песочнице», нежели чем на дипломатическую речь.

«Слова «никогда» и «навсегда» никогда не должны использоваться в дипломатических переговорах. Этим вы загоняете себя в угол, где попадаете в ловушку собственной логики и не можете выбраться, не нарушив своего слова», — возмутился Drösel.

В основном читатели критиковали недипломатично употреблённые слова «никогда» и «навсегда» немецкого министра, а также выразили возмущение насчёт непризнания новых границ страны.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса аналитического центра Civey для канала Die Welt больше половины жителей ФРГ не готовы платить за антироссийские санкции.