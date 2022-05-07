Опрос Civey для Die Welt: около половины немцев не готовы платить за антироссийские санкции Евросоюза

По результатам опроса аналитического центра Civey для канала Die Welt больше половины жителей ФРГ не готовы платить за антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 46% опрошенных не готовы жертвовать своим бюджетам из-за санкционной политики ЕС против России. Вместо этого граждане ФРГ выступают за то, чтобы затраты на санкции производилась не из личного кошелька немца, а покрывались фирмами, которые получают дополнительную прибыль из-за ситуации на Украине. Больше половины респондентов поддержали идею ввести налоги для подобных компаний. 27% выступили против такой меры.

Опрос также показал, что половина опрошенных вынуждены ограничивать траты из-за роста цен на энергоносители и продовольствие вследствие кризиса на Украине.