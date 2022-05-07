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Опрос Civey для Die Welt: около половины немцев не готовы платить за антироссийские санкции Евросоюза

, 19:59 Источник: РИА Новости

Опрос Civey для Die Welt: около половины немцев не готовы платить за антироссийские санкции Евросоюза
Nadir Muratov/Russian Look, globallookpress.com
По результатам опроса аналитического центра Civey для канала Die Welt больше половины жителей ФРГ не готовы платить за антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости. 
Около 46% опрошенных не готовы жертвовать своим бюджетам из-за санкционной политики ЕС против России. Вместо этого граждане ФРГ выступают за то, чтобы затраты на санкции производилась не из личного кошелька немца, а покрывались фирмами, которые получают дополнительную прибыль из-за ситуации на Украине. Больше половины респондентов поддержали идею ввести налоги для подобных компаний. 27% выступили против такой меры.  
Опрос также показал, что  половина опрошенных вынуждены ограничивать траты из-за роста цен на энергоносители и продовольствие вследствие кризиса на Украине. 
Ранее опрос, проведённый Washington Post и телеканалом ABC показал, что больше половины американцев поддерживают решение властей о помощи Украине, а также ужесточение антироссийских санкций.

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