Доктор биологических наук Садыкова: многие инфекции вновь угрожают жизням людей из-за устойчивости к антибиотикам

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14 мая 2022, 15:06

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Доктор биологических наук Вера Садыкова, заместитель директора и заведующая отделом микробиологии ФГБНУ НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе рассказала RT о разработке новых препаратов вместо традиционных версий из-за повышения устойчивости к ним бактерий и грибков.

Эксперт отметила, что из-за лечения осложнений коронавирусной инфекции антибиотиками, бактерии и грибки резко возросли в устойчивости к лекарствам. Однако Садыкова связывает такое явление не только с COVID-19: с начала 2000-х количество применения антибиотиков выросло более, чем вполовину, — именно так, из-за нерационального использования, возникла устойчивость патогенов.

Результатом потери своих свойств у противомикробных препаратов является повышенный риск заболевания инфекциями в тяжелой форме. Большинство таких инфекций, не поддающихся медикаментозной терапии, возникают в стационарах у пациентов с ослабленным иммунитетом.

На данный момент, как отмечает эксперт, усовершенствование антибиотиков не стоит на месте, однако наряду с ними необходимо создавать «препараты другого принципа действия». Вера Садыкова добавила, что заменить антибиотики смогут бактериофаги — «вирусы, способные уничтожать бактерии, но безвредные для человека».