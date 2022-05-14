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Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

, 13:57 Источник: РИА Новости

Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян // globallookpress.com
Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян стал президентом ОАЭ. Сообщает РИА Новости со ссылкой наэмиратское агентство WAM
Принц фактически правил страной в последние 8 лет, а после смерти его брата — Халифы бен Зейда, Верховный федеральный совет принял решение об избрании. 
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным ушедшего из жизни шейха Халифы бен Заида и всему народу ОАЭ.

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