Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян стал президентом ОАЭ. Сообщает РИА Новости со ссылкой наэмиратское агентство WAM.

Принц фактически правил страной в последние 8 лет, а после смерти его брата — Халифы бен Зейда, Верховный федеральный совет принял решение об избрании.