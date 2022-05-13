Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ Халифы бен Заида

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13 мая 2022, 17:21 Источник: Кремль

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, Xinhua/ZUMAPRESS.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным ушедшего из жизни шейха Халифы бен Заида и всему народу ОАЭ. Об этом заявили в пятницу, 13 мая, в пресс-службе Кремля.

Известно, что Владимир Путин направил наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны Объединенных Арабских Эмиратов, правителю эмирата Дубай Шейху Мухаммеду бен Рашеду Аль Мактуму телеграмму, в которой содержатся соболезнования в связи с уходом из жизни Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Президент РФ заявил, что им Шейха Халифы неразрывно связано с важным периодом в истории ОАЭ, который ознаменован успехами в разных сферах, в частности, экономической, социальной и научно-технической.